Водят инфлуенсъра с пушката Стоян Колев на 10 ноември в съда в Пазарджик

Районен съд – Пазарджик отложи вчера разпоредителното заседание по наказателно дело, водено срещу инфлуенсъра Стоян Колев по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на АМ „Тракия" и в Съдебната палата по време на разглеждане на първоначалната му мярка за неотклонение.

Подсъдимият не се яви в съдебното заседание, тъй като е задържан от испанските власти във Валенсия, Испания въз основа на издадена европейска заповед за арест и срещу него е започнало производство в изпълнение на това разпореждане

Въпреки че обвиненията спрямо Стоян Колев не са за тежки умишлени престъпления, съдът счете, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в отсъствието на подсъдимия, тъй като това би нарушило правото му на лично участие в процеса.

Съдът прецени, че датата за следващото заседание трябва да бъде съобразена с времето, необходимо за предаването на Колев във връзка с изпълнението на европейската заповед за арест от испанските власти.

Делото е насрочено за 10 ноември 2026 г. от 14:00 ч.

Скандалният инфлуенсър Стоян Колев от Бургас избяга от домашния арест, качи се на колата си и замина за Румъния на курорт. Той се похвали с незаконните си действия с живо излъчване в ТикТок, докато полицията го издирваше. Въпреки че има гривна за проследяване на крака, тя не предавала сигнал къде се намира, стана ясно във вторник. Така Колев стана основен герой в собствен риалити формат, в който всичко е истинско.

По-късно той бе задържан във Валенсия от испанските власти. Кадри от ареста му бяха публикувани в собствения му профил в TikTok. На видеото се вижда как най-малко трима униформени испански полицаи влизат в стая, в която се намира инфлуенсърът, след което му поставят белезници. През цялото време Колев повтаря на испански, че не е направил нищо.