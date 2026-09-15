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От 16 до 18 септември ще се извършат третирания срещу комари в Русе и общината

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Комар СНИМКА: Pixabay

Последните за тази година наземни третирания срещу комари в община Русе ще се извършат в периода от 16 до 18 септември в часовия диапазон от 20:30 до 00:00 ч. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На 16 септември обработките ще обхванат град Русе, а на 17 септември ще продължат в Николово и лесопарк „Липник", Долно Абланово, Ново село, Тетово, Бъзън, Просена и Мартен. По график за 18 септември се предвижда да бъдат третирани Сандрово, ДЗС и „Образцов чифлик", Червена вода, Басарбово, кварталите „Средна кула" и „Долапите", както и Семерджиево, Хотанца и Ястребово. 

При дезинсекията ще се използват препаратите „Микрозин" и „Цитрол", които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Те са с изпитана и потвърдена ефективност в урбанизираните територии и са с висока степен на безопасност за хора и животни.

Технологията на обработките включва използването на агрегати, които разпръскват както топъл аерозол за димна обработка, така и студен аерозол под формата на микроскопични капки, който е почти невидим.

При неблагоприятни метеорологични условия третиранията ще бъдат отложени за следващия подходящ работен ден.

Комар СНИМКА: Pixabay

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