Кметът на община Шумен проф. Христо Христов присъства на тържественото откриване на учебната 2026/2027 година в ППМГ „Нанчо Попович“. Той поздрави учениците, учителите и гостите и пожела успешна година на училищната общност.

„В Шумен има една образователна система, с която всички ние се гордеем и това е ППМГ „Нанчо Попович“. Тази гордост е резултат от постиженията на гимназията, от системния труд на поколения учители и от резултатите и успехите на учениците“, посочи проф. Христов.

Кметът се обърна и към учениците, които тази година прекрачват за първи път прага на гимназията. „Изборът, който сте направили, е правилен, тъй като в момента на завършване и напускане на гимназията ще имате образование, което ще ви позволи да избирате. Ще бъдете подготвени и ще можете да решавате в каква посока да поемете“, каза още той.

„Уважаеми родители, пожелавам ви търпение и доверие в децата ви. Пред тях има години на успехи, трудности и важни решения. Бъдете до тях и им давайте увереност да вървят по своя път“, добави проф. Христо Христов.

Директорът на ППМГ „Нанчо Попович“ Вилиола Любенова приветства новоприетите ученици и благодари за доверието към училището. „Ще дадем всичко от себе си, за да оправдаем вашето доверие и да ви подготвим за предизвикателствата на нашето съвремие“, заяви тя.

На тържественото откриване присъстваха още директорът на Шуменския технологичен институт инж. Владислав Генов и Юлиян Тодоров, началник на отдел в Регионалното управление на образованието – Шумен.

По повод началото на новата учебна година проф. Христо Христов посети и II ОУ „Д-р Петър Берон“, където се срещна с директора и с педагогическия екип на училището. Кметът поздрави преподавателите за първия учебен ден и им пожела здраве, успешна работа и удовлетворение от постигнатото през новата учебна година.