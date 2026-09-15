Над 300 участници ще събере в Русе фестивалът „Светът е за всички – 2026"

На 19 септември /събота/ от 10:30 ч. в Дома на културата ще се проведе осемнадесетото издание на Националния фестивал „Светът е за всички". В него ще се включат над 300 участници от цялата страна, които ще представят своите таланти в концертна програма и изложба-базар. Организатор на проявата е Сдружение „Смело сърце", като събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Русе.

Към момента участие са заявили 26 организации. На сцената ще бъдат представени музикални, танцови и театрални изпълнения, които ще покажат многообразието от таланти и творчески възможности на участниците. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Фестивалът се утвърди като значима инициатива за социално включване и културна изява на хора с увреждания. В рамките на събитието ще бъде подредена и изложба-базар, в която посетителите ще могат да разгледат ръчно изработени произведения – рисунки, сувенири, изделия с декупаж, играчки и други творби.

И тази година фестивалът ще премине под мотото „Докосни мечтите ми... Те са част от мен...".

Организаторите отправят покана към русенци и гостите на града да станат част от празника и да подкрепят участниците, които чрез своето изкуство и творчество показват, че талантът има много лица.