ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одобриха отстраняването от длъжност на главния про...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23565313 www.24chasa.bg

Радев: Лично ще настоявам за символична пътна такса там, където нещо вече е построено (На живо, снимки)

Христо Николов

[email protected]

2224
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Румен Радев СНИМКА: Николай Литов

При предстоящото концесиониране на пътна инфраструктура лично ще настоявам да се събира само символична пътна такса за преминавануто на участъци, което вече са построени. Това каза премиерът Румен Радев на среща с пътно-строителния бранш в МС, на която в моменга се представят проектите за транспортна свързаност. 

Той даде пример с магистралата Русе-Маказа, която ще се изгради на концесия. Частта от Русе до Бяла вече се строи с европейски средства и за този участък било редно колите да плащат символични цени, не такива каквито бъдещият концесионер ще събира за построеното от него. 

СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
Георги Пеев СНИМКА: Николай Литов
Георги Пеев СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
Иван Шишков и Георги Пеев СНИМКА: Николай Литов
Иван Шишков и Георги Пеев СНИМКА: Николай Литов
Георги Пеев и Николай Попов СНИМКА: Николай Литов
Георги Пеев и Николай Попов СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов

Румен Радев СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
Георги Пеев СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
Иван Шишков и Георги Пеев СНИМКА: Николай Литов
Георги Пеев и Николай Попов СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов
СНИМКА: Николай Литов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет