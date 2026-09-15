Радев: Лично ще настоявам за символична пътна такса там, където нещо вече е построено (На живо, снимки)

При предстоящото концесиониране на пътна инфраструктура лично ще настоявам да се събира само символична пътна такса за преминавануто на участъци, което вече са построени. Това каза премиерът Румен Радев на среща с пътно-строителния бранш в МС, на която в моменга се представят проектите за транспортна свързаност.

Той даде пример с магистралата Русе-Маказа, която ще се изгради на концесия. Частта от Русе до Бяла вече се строи с европейски средства и за този участък било редно колите да плащат символични цени, не такива каквито бъдещият концесионер ще събира за построеното от него.