С нов физкултурен салон започна учебната 2026/2027 година в НУ „Княз Борис I“ в Шумен. Новата спортна база беше открита след церемонията за първия учебен ден и вече е на разположение на учениците и учителите.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов поздрави педагогическия колектив и учениците по повод началото на новата учебна година. „Целта на всяка една местна власт, която иска да се развива и прогресира, е да създаде образовано и здраво поколение. С този спортен комплекс двете функции вече могат да бъдат изпълнени за децата на Шумен“, каза проф. Христов.

Кметът отбеляза активната роля на директора Валерий Георгиев, който продължава да търси възможности за развитие на материалната база и образователния процес в училището.

Новият физкултурен салон разполага с трибуна със седящи места, специализирана подова настилка за различни видове спорт, осветление и вентилация. Обособени са съблекални и санитарни помещения. Монтирани са баскетболни кошове и футболни врати.

Директорът Валерий Георгиев посочи, че предстои да бъде обособен фитнес център, да се постави мрежа за волейбол и салонът да бъде оборудван с допълнителни спортни уреди.

Проектът за изграждането на пристройката към НУ „Княз Борис I“ е на обща стойност 757 010 евро. Той се реализира по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024–2027 г. Обектът е част от инвестициите в образователната инфраструктура на Шумен и е включен в капиталовата програма на Общината. През 2025 г. за реализацията му са осигурени и допълнителни 195 215 лв. от държавния бюджет.

Учениците на НУ „Княз Борис I“ вече разполагат и с ново открито спортно игрище в двора на училището. Още в първия учебен ден те имаха възможност да спортуват на него.

На откриването на новия физкултурен салон бяха представители на фирмата изпълнител, ръководството на училището и учители.