Прокуратурата погна ОИК -Горна Оряховица заради отказ да отстрани кметът Николай Рашков

Районната прокуратура във Велико Търново започва проверка срещу Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица поради неизпълнение на решение на Върховния административен съд да обяви предсрочно прекратяване на мандата на общинския кмет Николай Рашков, уличен в конфликт на интереси. Процедурата е по сигнал на бившия кмет Добромир Добрев. "Преписката е при нас, получена е от ВКП, защото сигналът е адресиран до главния прокурор, и ще има проверка", потвърди говорителят на Районна прокуратура Тотко Тотев.

Поводът за недоволството срещу колективния орган стана липсата на мнозинство в ОИК – Горна Оряховица, с което да отстрани настоящия градоначалник Николай Рашков. В основата на искането за отстраняване стои окончателно съдебно решение на ВАС, което го уличава в конфликт на интереси.

Предстоят разпити на всички членове на ОИК – Горна Оряховица, за да се установят причините и виновните за неизпълнението на съдебния акт.