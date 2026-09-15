Йотова отива в Страсбург, ще се срещне с Мецола и българските евродепутати

На 16 септември, сряда, президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург, Френската република. Държавният глава ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

В Европейския парламент президентът ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, ще се срещне и с българските членове на Европейския парламент.

Илияна Йотова ще открие в ЕП изложбата „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост", подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии, съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" и Държавна агенция „Архиви". Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин.