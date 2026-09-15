Шишков: Не сме готови за магистрали, дълги над 1000 километра

Наследството на България е такова, че няма проекти за строителството на големи инфраструктури обекти и нямаме хоризонт, за който да кажем, че започваме да строим от утре магистралите.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на представянето на нов подход за развитие на транспортната инфраструктура.

Събитието в Министерския съвет беше открито от премиера Румен Радев. В него участват представители на браншови организации на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики.

По думите на Шишков няма проектна готовност за магистрали, дълги над 1000 километра. За магистрала „Черно море" от Бургас до Варна има начална процедура за оценка за въздействието върху околната среда и идейни разработки за трасе, посочи министърът. Той допълни, че има и разработка за тунела под Петрохан и готовност да бъде възложен подробен устройствен план за обхода на Бяла до Велико Търново, както и че фазата за възлагане на последния участък от магистрала „Струма" е напреднала.

Трябва да се съсредоточим да достигнем до ниво на идеен проект и нов устройствен план и когато се реши кой голям инфраструктурен обект по какъв икономически начин да бъде построен, ще имаме готовност, отбеляза Шишков, цитиран от БТА.

Той акцентира, че властите са се концентрирали върху това да направят анализ за кои магистрали и инфраструктурни обекти трябва да се възстанови строителството.

В огромната си част големите строителни обекти са със спрени строителни процеси, каза още министър Шишков. Като пример посочи магистрала „Хемус", за която плановете са да бъде завършена на два етапа - първият до Велико Търново и следващия участък след него. По думите му магистралата от Монтана до Видин е един от големите и важни обекти, които трябва да бъдат завършени.

Тези магистрали са в рамите на по-малко от 400 километра, това е което се строеше през последните 7-8 години и не е завършено. Това са обекти, които ще завършим в рамките на следващите две и половина - три години, обясни Шишков. По думите му това са обектите, за които има хоризонт.