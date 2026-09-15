Велико Търново с над 700 първокласници, 8800 ученици изпълниха класните стаи

Празнично и с много настроение започна учебната година в училищата във Велико Търново и всички населени места от общината. 8800 ученици прекрачиха прага и изпълниха класните стаи. За поредна година старата столица посреща 15 септември с повече от 700 първокласници.

Кметът Даниел Панов уважи откриването на учебната година в три училища – изцяло обновеното ОУ „Бачо Киро", Природоматематическата гимназия „Васил Друмев" и СУ „Емилиян Станев". Той поздрави учителите, учениците и родителите и подчерта подкрепата от общината, на която образователните институции, педагозите и младите хора могат да разчитат.

Близо 860 ученици днес прекрачиха прага на модернизираното Основно училище "Бачо Киро" във Велико Търново. 120 са първокласниците, а приемът е изпълнен на 100%, похвали се директорката Валентина Найденова. Училището е с пълен пакет от решения за енергийна ефективност, с разширена база, изцяло нови и реновирани класни стаи и вече има 60% по-малко разходи за енергия. Инвестицията е за над 2 млн. евро, осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Всеки от нас помни първия си учебен ден, първия учител, първите написани букви. Скъпи първокласници, правете смели крачи в света на знанието и всеки ден ще откривате колко интересен е той", обърна се към най-малките ученици Даниел Панов.

В Природоматематическата гимназия „Васил Друмев" кметът Панов и председателят на общинския съвет Венцислав Спирдонов благодариха на учениците и учителите за отличните постижения в национални и международни олимпиади – успехи, които са традиция за Велико Търново и издигат авторитета на града.

С музиката на Junior Band започна учебната година в СУ „Емилиян Станев". 1300 ученици влязоха в класните стаи, а най-вълнуващо бе посрещането на малчуганите от шестте паралелки първи клас. За всички тях и във всяко училище подарък бе специалната книжка „Приключенията на първокласника" с лично послание от Даниел Панов.

„Скъпи учители, дълбок поклон и благодаря! Велико Търново носи вековните традиции на българската просвета и пази най-големите културни висоти, до които е достигнал народът ни. Днес това богатство живее във всяко великотърновско училище", обърна се към педагозите Даниел Панов.

Заместник-кметовете Снежана Данева-Иванова, Мариела Цонева, проф. Георги Камарашев и Нейко Генчев уважиха тържествата в ОУ "Христо Ботев", Частно начално училище "АзБуки" /с. Беляковец/, Частна професионална гимназия "Американски колеж - Аркус", Средно училище "Владимир Комаров" и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов"