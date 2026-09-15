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Съветник от Пловдив мина през ВМРО, НИЕ, НФСБ, а сега напуска и ГЕРБ

24 часа Пловдив онлайн

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Слави Георгиев обяви, че напуска групата на ГЕРБ в общинския съвет на Пловдив.

Слави Георгиев избрал да продължи мандата си като независим

Общинският съветник от Пловдив Слави Георгиев прави пореден завой в политиката и обяви, че днес е напуснал групата на ГЕРБ в местния парламент.

Досега е бил съветник от ВМРО, след това мина във ВМРО–НИЕ, после стана член на НФСБ на Валери Симеонов, в средата на предишния мандат обаче излезе и оттам, а на последните местни избори бе подслонен на избираемо място в листата на ГЕРБ. Лансира го бившият лидер на партията в града Иван Тотев. Когато той беше кмет на Пловдив, Георгиев го громеше от трибуната на местния парламент, припомнят паметливи. За да влезе в листата на ГЕРБ, подложи на унищожителен огън тогавашния кмет Здравко Димитров, който взет на мушка от Тотев. 

Слави Георгиев има ораторски качества и се изявява често на трибуната в местния парламент.

"Избрах да продължа мандата си като независим съветник, което на този етап от житейският ми път отговаря и е по-близо до моите виждания. Свобода да изразявам мнението си и да разглеждам проблемите на града от "всички гледни точки" винаги е било водещо за мен", казва той.

Георгиев благодари на колегите си от групата на ГЕРБ, "с които свършихме ползотворна работа по множество решения и показахме, че може да бъдем и коректив".

Слави Георгиев в настоящия общински съвет като част от групата на ГЕРБ.
Слави Георгиев в настоящия общински съвет като част от групата на ГЕРБ. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Слави Георгиев подлагаше на унищожителен огън управлението на Иван Тотев като кмет, но след това станаха близки и той го лансира в листата на ГЕРБ.
Слави Георгиев подлагаше на унищожителен огън управлението на Иван Тотев като кмет, но след това станаха близки и той го лансира в листата на ГЕРБ. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Слави Георгиев (вдясно) до колегата си от ГЕРБ Йордан Илиев.
Слави Георгиев (вдясно) до колегата си от ГЕРБ Йордан Илиев. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Слави Георгиев влезе в политиката от ВМРО при управлението на кмета Славчо Атанасов.
Слави Георгиев влезе в политиката от ВМРО при управлението на кмета Славчо Атанасов. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Слави Георгиев обяви, че напуска групата на ГЕРБ в общинския съвет на Пловдив.
Слави Георгиев в настоящия общински съвет като част от групата на ГЕРБ.
Слави Георгиев подлагаше на унищожителен огън управлението на Иван Тотев като кмет, но след това станаха близки и той го лансира в листата на ГЕРБ.
Слави Георгиев (вдясно) до колегата си от ГЕРБ Йордан Илиев.
Слави Георгиев влезе в политиката от ВМРО при управлението на кмета Славчо Атанасов.

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