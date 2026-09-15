Сергей Игнатов: Децата са претоварени, трябва да променим системата на оценяване

Трябва да променим системата на оценяване, която все още изисква наизустяване на огромен материал. Ако се вгледаме в изпитните материали, индивидуалното присъствие и решаването на задачи на базата на усвоен материал е някак в периферията.

Това заяви в ефира на „Денят на живо" по NOVA бившият министър на образованието проф. Сергей Игнатов.

„Два пъти съм бил министър. Още първия път, през 2009 г., организации, главно майки, идваха и искаха да се промени системата на оценяване от 2 до 6. Смятам, че първата задача не е да променим това. Важно е първо да определим какви цели ще си поставим и какво трябва да знае един млад човек, завършвайки българското образование", заяви проф. Игнатов.

Според Игнатов външното оценяване наистина да дава картина за това какво се случва във всяко едно българско училище.

„Децата ни са претоварени, тъй като има стремеж да наливаме в главите им всичко. Науката се развива с бясна скорост във всички направления и ние искаме те да получат всичко това. Обратно - те трябва да учат основни неща и да ги практикуват", заяви той.