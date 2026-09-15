След София “Питагор” и във Варна – училището, където заложбите стават талант за първенци (Обзор)

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ЭРоботът Робърт поздрави 624-мата възпитаници на 15-годишното елитно учебно заведение в столицата

Лично роботът Робърт първи поздрави учениците от частното средно училище “Питагор” в София в първия учебен ден. “Питагорци”, както наричат възпитаниците на това училище, вече ще има и във Варна - частното математическо училище отвори врати и там.

В столицата роботът Робърт се обърна към децата: Тук математиката не е просто предмет. Тя ви учи да мислите, да търсите решения, да задавате въпроси и най-важното - да не се отказвате, когато задачата изглежда трудна.

Деяна Милушева, директор на началния етап, приветства новите 50 ученици на “Питагор”, а към всички се обърна с рими. Ученици влизат в класните стаи. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА Най-малките на тържеството СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Д-р Елеонора Лилова, началник на Регионалното управление на образованието в София, поздрави учениците за избора им на училище, защото “прекрачват прага на едно от най-ценните училища в столичната образователна система”. Поздравявам ви, че бяхте победители в първото регионално STEM състезание в София и на територията на цяла България бяхме първенци, каза още Елеонора Лилова.

Шефът на парламентарната комисия по образованието Димитър Здравков пък посъветва учениците да пазят неосквернено своето училище, да почитат учителите си, да пишат с достойнство уравнението на живота.

Частното средно училище “Питагор” преди месеци отбеляза 15-годишен юбилей. В него се обучават 624 ученици от подготвителна група до 10-и клас. В деня на годишнината си пък ръководството подписа договор с престижния колеж “Гордънстаун”.

Във Варна Частно основно училище по математика “Питагор” започна с три паралелки - предучилищна, първи и пети клас. Идеята на създателите е разрастването да става постепенно, а не чрез едновременно приемане на деца във всички възрастови групи.

Училището се помещава в изцяло обновената сграда на бул. "8-и Приморски полк" 128. “Питагор” има вече изграден модел на обучение, който сега се пренася и във Варна. Опитваме се да възпитаваме децата в специални черти на характера, които по-нататък да ги правят успешни в живота”, разказва директорът на училища “Питагор” Асен Александров.

Сред важните умения, които “Питагор” поставя в центъра, са устойчивостта при напрежение и способността да се справяш със стресови ситуации.

Преди много години Питагор е казал: “Образованието е най-доброто въоръжение за старостта”. Но днес бихме добавили: “Образованието е и най-силният инструмент на бъдещето”. А бъдещето започва от днес! Бъдеще, което предстои да бъде написано от всички – ученици, учители, родители и приятели на “Питагор”. С тези слова откри първата учебна година в “Питагор” – Варна директорът Таня Петрова, доказан специалист, свързан с управлението на математическото образование.

“Всичко в този живот тръгва от любопитството. Когато възбудиш любопитството на едно дете, ние се опитваме да го превърнем в знание, а когато видим някакви заложби – да ги превърнем в талант”, споделя основателят на училища “Питагор” Михаил Кръстев. Михаил Кръстев поздравява проф. Светлана Лесидренска, преподавател по математика. СНИМКА: НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

В “Питагор” индивидуалният подход е сред основните принципи.

Децата се наблюдават според своите възможности и потребности, а обучението по математика се организира на различни нива и с различно темпо.

Учениците с по-силни математически способности могат да преминат към специализирани школи и отбори, да работят с по-висока скорост и да участват в олимпиади.

За децата, които изпитват затруднения, също е предвидена индивидуална подкрепа.

Подборът е важна част от модела на “Питагор”, като децата преминават през тестове и оценка, преди да бъдат приети.

Амбицията е училището да бъде място, в което математиката е основа за развитие на способности, но не и единствена цел.

Зад новото училище във Варна стои екип, който вече познава модела на “Питагор”, а преподавателите в новото училище са преминали през подбор.

“Имаме експерти и затова вярваме, че трябва да имаме и силен отбор от деца”, казват от “Питагор”.