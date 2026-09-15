Йоло Денев и още стотина на протест срещу Румен Радев (Снимки)

Рехав протест срещу правителството на Румен Радев тече в момента в центъра на София. Събитието е организирано от Манол Глишев и сдружение БОЕЦ - те са и говорителите на протеста, и събра около 100-200 човека, които искат оставка на кабинета. Сред тях е и редовният протестър Йоло Денев. Движението в триъгълника на властта е спряно. Протестиращите бяха малобройни. Снимка: Николай Литов Протестиращите бяха малобройни. Снимка: Николай Литов Протестиращите бяха малобройни. Снимка: Николай Литов Протестиращите бяха малобройни. Снимка: Николай Литов

Говорителите са недоволни от подкрепата на кабинета за Украйна, питат чий е Крим и "чий е Радев" и как правителството се грижи за бесарабските българи, които живеят там. Питат още защо толкова чужди инвеститори - и то големи, напуснаха България, както и какво се случва със завода на "Райнметал". Талпата скандира "Тук не е Москва", развяват се българското и европейското знаме. А един от говорителите отбеляза, че продавачите на флагчета този път продават и украинското знаме. Протестиращите бяха малобройни. Снимка: Николай Литов Протестиращите бяха малобройни. Снимка: Николай Литов Протестиращите бяха малобройни. Снимка: Николай Литов Протестиращите бяха малобройни. Снимка: Николай Литов