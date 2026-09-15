Йотова: Мечтите на българските ученици са мечтата на България (Обзор)

Премиерът и министърът на образованието гостуваха на пострадалото от пожар училище в село Раковица

“Прекрачвайки училищния праг, всяко дете има своята мечта. А когато съберем мечтите на всички ученици, това е мечтата за България, защото вие сте нашето бъдеще.” С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към учениците от средно училище “Христо Ботев” в Русе, където беше гост на откриването на 189-ата му учебна година.

Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото за нас, българите, тази дата не е подвластна на времето и не се забравя, подчерта президентът. Илияна Йотова посочи, че най-вълнуващ този ден е за първокласниците, които ще поемат по пътя на познанието и ще чуят за първи път училищния звънец. На всички ученици държавният глава пожела

да обичат с цяло сърце и душа България, както може да я обича само един млад човек

“Имаме огромната чест да се намираме в училище на 188 години”, посочи президентът и открои, че именно през СУ “Христо Ботев” в Русе са преминали едни от най-големите български интелектуалци, формирали националното ни самосъзнание - Йордан Йовков, Стоян Михайловски, Цветан Радославов и др.

Преди близо две столетия нашите предци са имали самосъзнанието, че

само с образование и подготвени учители може да се върви напред

и да се гарантира успехът на България, каза Йотова. Тя посочи, че един от тези всеотдайни строители на нова България е тогавашният министър на просвещението Георги Живков, който настоява, че “трябва да се почне издигането не само на големи, ами на солидни и красиви по архитектура и стил училищни сгради, понеже те именно са и ще бъдат носители и свидетели на нашата култура”.

Йотова отбеляза и предизвикателствата, пред които са изправени учителите днес. “Повечето от вашите възпитаници носят по един телефон в джоба, където могат да намерят цялото знание на света. Но не могат да намерят вас”, обърна се държавният глава към преподавателите. Вие ги приютявате от първия ден, учите ги на човечност, запалвате искрицата в душите им и изпълвате със смисъл думите на мъдреците, че ученикът не е съд, който трябва да напълниш, а образованието е факел, който трябва да запалиш.

Премиерът Румен Радев заедно с министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев пък откри новата учебна година в основно училище “Христо Ботев” в село Раковица, община Макреж. Премиерът Румен Радев и министърът на образованието проф. Георги Вълчев откриха учебната година в село Раковица.

Всеки българин и всяко дете в малките населени места има право на равен достъп до качествено образование,

каза премиерът.

Процесите в образованието в малките и отдалечените населени места са индикатор за политическата воля на държавното ръководство за това как ще се развива България. Нашата цел е всяко училище и всяко дете у нас да има равен достъп до качествено образование, каза още Радев. Кметът на София Васил Терзиев откри учебната година в 204-о ОУ в “Манастирски ливади – Запад” – първото от десетилетия изцяло новопостроено общинско училище в София. На церемонията присъстваха патриарх Даниил, началникът на Регионалното управление на образованието в София, шефът на парламентарната комисия по образование Димитър Здравков. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Училището в Раковица пострада при пожар през 2022 г. и вече четири години учебният процес се провежда извън основната му сграда. Премиерът обяви, че МОН е осигурило необходимото финансиране, така че от следващата учебна година децата да се върнат във възстановеното училище. Премиерът отбеляза още, че

училището в Раковица е единственото за децата от седем населени места

и е стълб за съхраняването на живота и българщината в този край.

МОН ще финансира ремонта на пострадалата сграда, за да бъде осигурена качествена, безопасна и здравословна среда за децата, гарантира и проф. Вълчев. По прогнози за ремонта ще са нужни 750 хил. евро. Ученици от столичното 38-о основно училище “Васил Априлов” се появиха на 15 септември с каски в опит да привлекат вниманието към състоянието му. 130-годишната сграда на училището е паметник на културата и се нуждае от ремонт. Четвъртокласници от столичното 7-о училище СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Реформата в образованието е абсолютен приоритет за правителството, категоричен бе още премиерът. По думите му целта е да бъде променен сегашният модел “парите следват ученика” и в центъра на образованието да бъде поставено качеството, а не количеството на учениците, които преминават през системата.

Искаме да имаме модел, който да дава увереност, самочувствие и защита на нашите български ученици, каза Радев. Той посочи като важна мярка въвеждането на

нулев клас преди първи клас за децата, които имат затруднения с българския,

така че те да получат равен старт.

Премиерът акцентира и върху необходимостта от засилване на възпитанието и дисциплината в училище и въвеждането на ясни правила - училището трябва да изгражда личности с мислене и готовност за живота, с уважение към правилата и към хората около тях.

“15 септември е ден, който отваря вратите пред бъдещето на България. Тази година над 700 хиляди ученици и 55 хиляди първокласници прекрачват прага на своите училища, като на много места ще бъдат посрещнати в ремонтирани и обновени сгради и кабинети”, каза пък министър Вълчев. По време на прехода били допуснати грешки, довели до огромни различия в регионите, като сред най-засегнатите е Северозападна България. “Днес сме тук, за да кажем, че за нас съдбата и бъдещето на всяко едно дете са важни, а там, където има училище, има и селище”, добави проф. Вълчев.

