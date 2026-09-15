Коренът на злото “Калушев” - нарцистична майка, липсващ баща и отшелничество след секс с 10-годишен

Когато пораснал, бил по-близък с татко си - агент от ДС. Той му помагал и го прикривал, имали общи снимки в компанията на голи момченца

Несигурна семейна среда и родителски модели, проблеми в училище, със социализацията в юношеството, със сексуалната ориентация, самоизолация и маргинализация. Тези фактори са изиграли решаваща роля за формирането на Ивайло Калушев като личност, както и за отклоненията му, които станаха ясни след смъртта на всички от затворената група в хижа “Петрохан”. До тези изводи стигат експертите, изготвили комплексната психологическа, психиатрична, сексологична и теологична експертиза по разследването за шестте трупа.

За да се изгради профилът на ламата, който е в основата на трагедията, наличните данни за живота на Калушев са били проучени детайлно още от ранната му възраст.

Ивайло Калушев е единствен син от брака между Георги Калушев и Стилияна Петрова Димитрова. Роден е в София на 14 септември 1974 г. Родителите му се развеждат, когато е бил малолетен, а той остава да живее при майка си. Завършил е вечерна гимназия, когато е на 20 г. Повечето време е живял извън столицата, основно в села по провинцията. Няма сключени бракове и собствени деца. Месец след смъртта му жена обяви във фейсбук, че е имала връзка с него и че не бил хомосексуалист. Разказва основно за духовните им преживявания и излети в природата. Според експертизата обаче няма нито едно доказателство или свидетелство, че Калушев е имал връзка с жена или зрял мъж. Влечението му е било към подрастващи момчета. Бащата на Ивайло Калушев - Георги, починал през 2024 година.

Майката на Калушев е пианистка и малкият Ивайло не е имал силна връзка с нея, установили от свидетелски показания експертите. Като артист Стилияна Димитрова е търсила признание, одобрение и изява. Затова мнозина от близките на семейството предполагат, че синът не е получил достатъчно майчина обич в детството си. С баща си обаче били много по-близки въпреки развода. В архивите му не са намерени много снимки с нея, но с бащата Георги имало достатъчно. По-късно, когато вече е самостоятелен, Ивайло комуникирал с майка си кратко и конкретно.

Според техни близки, които са дали показания по разследването, връзката на Калушев с майка му е била студена, лишена от достатъчно внимание и доверие. В подобни отношения майчината любов провокира повече съмнения и страх от отхвърляне, отколкото сигурност, твърдят експертите.

След смъртта му Стилияна Майсторова даде няколко интервюта, в които описа живота му в различни периоди с големи пропуски във времето, но винаги го героизира.

Експертите, работили по разследването за труповете на “Петрохан” и Околчица, стигат до извода, че Калушев вероятно е израснал, като е бил сравняван с други, което му е попречило да изгради чувство на самоуважение. В психологическата литература е посочено, че нарцистичното поведение на майката не позволява на сина да развие реалистична самооценка за себе си, посочват експертите. Детето е наясно, че винаги е оценявано. Дори при положителни резултати то чувства постоянна тревога, че не отговаря на действителната му личност.

При Калушев има всички индикации на т.нар. специално дете, което трудно различава искрените чувства от усилието да удовлетвори и впечатли останалите. Това бележи нарцистичната му личност по-късно. При подобни случаи компенсациите на ранните разочарования от свързаността с майката са водещи при развитието на нарцистична патология. А след това детето трябва да избере социалната си група, интимността и професионалната ориентация. Според експертизата в теорията този модел на отношения между майка и дете бележи травми като вътрешна празнота и неспособност да обича.

Ивайло Калушев е търсил помощ повече от баща си, отколкото от майка си. Георги Калушев умира през пролетта на 2024 г., което беше споменато от разследващите като един от факторите, довели до пропадането на групата и последвалите убийства и самоубийства. Майката на Ивайло Калушев - Стела Майсторова Снимка: Румяна Тонева

По времето на комунизма Георги Калушев е работил за ООН и е преподавал в УНСС. Има данни, че е бил приближен на Людмила Живкова. Разкрит е и като агент на Държавна сигурност с псевдоним Живко. След демократичните промени е работил в Националната служба “Сигурност” към МВР (днес ДАНС - б. р.). Докато синът му Ивайло е дете, бащата Георги често отсъства. Свидетел, който е познавал семейството, твърди, че Калушев-старши е бил далеч по-запознат с интимния свят на сина си и е знаел за неговата нетрадиционна сексуална ориентация, както и за педофилските му наклонности. Разследващите са открили много снимки, на които баща и син са снимани в компанията на голи момчета.

Свидетелят знае това от негова близка, чийто брат е бил изнасилен от Ивайло Калушев, когато е бил на 10 г., а бъдещият лама - на 17 г. Човекът е говорил с жертвата лично чак през 2023 г. От него разбрал, че баща му, който също бил служител на ДС, ги заварил в интимна поза, последвал голям скандал и момчето избягало от дома си. Бащата на Калушев обаче се договорил с другия родител, историята не се разгласява.

По-късно моделът на могъщия и покровителстващ баща ще се възприеме от сина му по отношение на момчетата, които “спасява” от социалната среда и стават негови ученици.

За бащата на Ивайло Калушев е известно, че е помагал финансово на сина си в началото. Георги Калушев е усещал вътрешната драма на подрастващия си син, но винаги го е подкрепял, включително в духовните му търсения, става ясно от експертизата.

Травмите от детството на Калушев се отразяват и на обучението му. В 10-и клас напуска реномираната френска гимназия в София “Алфонс дьо Ламартин”. Според майката - символично. Точно оттогава е историята с 10-годишното момче, син на служителя от ДС, който ги хваща в леглото.

Ивайло Калушев напуска училище точно след този инцидент. Тогава изчезнал за 3 седмици. Като се върнал, обяснил, че бил в пещерата Духлата. След години ще стане известен с това, че е част от спасителния екип, извадил от там бедстващи деца. По-късно Калушев завършва средно образование във вечерна гимназия. В дипломата му преобладават тройки и четворки по основните предмети като български език, математика и физика.

След инцидента с 10-годишното момче и напускането на училище Калушев започва да търси алтернативна среда и започва етапът на самоизолацията му. Младежът бяга от светския живот и предпочита престой на село. По-късно се приобщава към групи на алпинисти, пещерняци и водолази, които предпочитат усамотението сред природата пред обществото. Става член на алпийския клуб “Екстрем” на Атанас Русев. Двамата са приятели до 2015 г., когато между тях избухва конфликт и се разделят. Точно Русев е човекът, който по-късно среща Валери Андреев с полицаи от ГДБОП, за да разкаже за сексуалната си връзка с Калушев в Мексико. Андреев е любимецът на Калушев, преди убитият в кемпера на връх Околчица Николай Златков да го измести.

Когато се увлича по пещерите, родителите на Ивайло са много ангажирани с професиите си и често отсъстват от живота му. Според психологията рязката промяна на средата е реакция при криза. Членове на клуб “Екстрем” си спомнят, че Калушев винаги бил “с восъчно изражение и лишено от емоции поведение”. Тази тенденция се запазила и в зрелите му години.

Първо живее в село Долна Върбица до Дряново и в този период Калушев рядко се връща в София. При едно от посещенията му в столицата се запознал с англичанин, който организирал странни духовни семинари. Според показанията на майката Стилияна в този период той е пътувал и до Непал. Заминал сам, на автостоп. Нямал пари да се върне и се наложило да му купуват билет от България. Самият той разказва легенди за пътуването си и общуването с различни будистки духовници, които нарича лами. У нас сам организира будистки център в София още в средата на 90-те и се изолира в общността.

После заживява в село Краево, когато поставя началото на затворената общност с първи членове Деян Илиев, Невена Стаева и Валери Андреев. По-късно като част от рекламата на общността “Небесна дхарма” Деян Илиев разказва за прекрасния си живот с “лама Иво” в Краево, както и за пътуването до Мексико. От този период са първите официални свидетелства за сексуални отношения на Калушев с младежи - тогава това е Валери Андреев, изпратен там по настояване на майка си София Андреева, защото има проблеми с наркотиците.

Според вещите лица, обявили експертизата си по случая “Петрохан”, Калушев е с хомосексуална ориентация, но с педофилски отклонения. Подобни наклонности се развиват при проблеми със социалната интеграция сред връстници.

Интимният му живот е обвит в конспирация, но всички данни са за контакти с подрастващи деца, а не със зрели хора. На брифинга в понеделник стана ясно, че Николай Златков и Александър Макулев са били с разширени анални отверстия към момента на убийствата им, а в хижа “Петрохан” са намерени филми с интимни сцени между възрастни мъже и подрастващи, лубриканти, интимни душове, сексатрибути.

Има данни, че с течение на времето Калушев сваля възрастовата граница на любимците си от 15-16 - до 10-11-годишни.

Това науката обяснява със задълбочаване на патологията на подобни отклонения. Постепенно придобива умения да контролира изцяло живота на малолетните, откъсвайки ги от семействата и социалната им среда по същия начин, както ги е скъсал и той. За целта ползва идеологии като учението “Небесна дхарма”, което превръща ламата в господар на общността, изгражда йерархия и култ към себе си с манипулативни похвати. Приобщава дори родителите, които сляпо му вярват.

Той е определял дори външността на любимците си, или както ги нарича София Андреева - деца “тулку”. Всички са били принуждавани да се епилират, включително в интимната област, носят еднотипни дрехи и без изключение са с дълги коси, каквато е имал и ламата.

За да привлича подрастващи младежи около себе си, Калушев е използвал всички техники за манипулация, описани в литературата за педофилите. От показанията по разследването досега стана ясно, че всички деца, посещавали хижа “Петрохан”, са с проблеми в семействата. Правил им подаръци, осигурявал им забавления и пътувания, създавал конкуренция между тях, заплашвал ги и контролирал всичко, свързано с живота им. В същото време проповядвал духовното си учение, а сред близките на децата създавал впечатление, че е благороден и добронамерен.