Конспирациите за Петрохан не спират - експертите били пристрастни, твърденията им - недоказани (Обзор)

Криминалният психолог Росен Йорданов е предубеден като вещо лице, разследващите организирали брифинг заради политически цели, а експертизи били подменени.

Това са част от твърденията на близките на шестимата мъртви по случая "Петрохан" и на техни съмишленици след оповестяването на изводите от експертизата за мотивите на престъплението в понеделник.

Майката на Николай Златков – Ралица Асенова, остро критикува Йорданов. Според нея той нямало как да е обективен, тъй като още през февруари посочил, че става дума за секта, а бил привлечен като експерт месец по-късно. Тя се спря и на изказването на криминалния психолог, че шестимата са били бутафорни рейнджъри и че не били опитни планинари - нарече го "черешката на тортата". Майката на Златков - Ралица Асенова Снимка: Румяна Тонева

Един от най-известните адвокати по наказателно право - Ина Лулчева, попита във фейсбук защо се дава брифинг, когато все още не са изготвени основните експертизи. Тя се спря и на психологичната експертиза. Според нея ролята на експертизите е да анализират факти, а не да казват какво се е случило. Затова и не можело вещите лица да определят кой кого е убил.

Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов също зададе въпрос пред "Нова нюз" защо сега се дава пресконференция, при положение че има още действия по разследването. Бившият вътрешен министър Филип Гунев посочи, че Росен Йорданов е говорил по теми, които според него са извън експертното му поле. Според него ще минат още месеци, преди разследването да бъде прекратено.

Не вярва на изнесените от прокуратурата данни и МВР и главният редактор на "Офнюз" Владимир Йончев, за когото още след трагедията стана ясно, че е познавал добре Калушев. Часове след брифинга, на който присъства, журналистът обяви, че изнесените данни за травматичните увреждания на Николай Златков и Александър Макулев не са верни. Те бяха представени от шефа на Съдебна медицина в Александровска болница д-р Александър Александров, участвал в изготвянето на експертизата.

"Задният проход е затворен и чист, като същият е без видими травматични увреждания със запазен лигавичен релеф", цитира по-ранна съдебномедицинска експертиза от Враца Йончев. Това пишело както в заключението за Николай Златков, така и в това за Александър Макулев. В понеделник доц. Александров обяви, че анусите на двамата били разширени. И посочи, че в тях нямало семенна течност, но тя бързо се разграждала.

Паулина Иванова критикува твърденията на разследващите, че нямало данни Ивайло Калушев да е имал връзка с жена. Тя самата ходила с него от 1994 до 1996 г. Дори запознала майка си с него, пише във фейсбук Иванова.

Депутатката от "Демократична България" Стела Николова също не вярва на думите, че нямало данни Калушев да е бил с жена. Тя посочи иронично, че няма свидетели самата тя да е била с мъж, защото не викала никого да гледа или да записва. И добави, че дори да имаш деца, не е доказателство, защото може да са заченати инвитро. "Прокуратурата пускала ли е обявление: "Някоя дама била ли е с Калушев?", шегува се депутатката.