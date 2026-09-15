Дадоха 12 г. затвор на шофьор на работнически бус за 6 жертви в тежка катастрофа край Габрово

12 години затвор и 13 години без право да шофира постанови окръжният съд в Габрово за млад севлиевец, участвал в зверска катастрофа с тир на разклона на обходния път на Габрово, в която загинаха шестима.

Съдът призна подсъдимия А.Ж. за виновен в това, че на 12 октомври 2023 г., на кръстовището между главен път Габрово - В. Търново и северен околовръстен път на Габрово, нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил смъртта на шестима мъже, пътували в превозното средство, и телесна повреда на още един пътник.

На фаталната дата севлиевецът управлявал товарен автомобил с работници в посока от Дряново към Габрово. При навлизане в кръстовището, водачът не съобразил поведението си с пътните знаци и пътната маркировка като пресякъл двойна непрекъсната разделителна линия и при техническа възможност да възприеме навлязлата в неговата лента товарна автокомпозиция и да реагира, не спрял. Така настъпил зверски сблъсък между двете превозни средства, в който петима загинаха на място, а един мъж издъхна по-късно от получените травми.

Севлиевецът остана единственият подсъдим по делото, след като румънският шофьор на тира почина по време на процеса.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.