При контрол на камиони горски откриха незаконно отсечени дървета

При проверки в районите на Горските стопанства в Петрич и Якоруда са установени несъответствия между реално превозваните количества дървесина и данните, посочени в превозните билети, съобщиха от Югозападното държавно предприятие.

При проверка на товарен автомобил в района на Петрич е установено, че се превозват 9,65 куб. м дървесина, при 7,43 куб. м, посочени в превозния билет. Констатирана е разлика от 2,22 куб. м, както и несъответствие в броя на трупите – 58 реално превозвани при 55, описани в документа.

В района на Якоруда пък при съвместна проверка на два товарни автомобила е установено несъответствие от 5 пространствени куб. м дървесина между описания в превозните билети обем и фактическия товар. Дървесината е задържана и транспортирана до база за съхранение на задържани вещи и материали.

По случаите са съставени необходимите документи. Срещу двамата горски служители тече дисциплинарно производство. След приключването му ще бъдат предприети съответните действия съгласно действащото законодателство и вътрешните правила на предприятието.

Ръководството на ЮЗДП заявява, че няма да допуска компромиси при нарушения на правилата за превоз и отчетност на дървесината. Проверките ще продължат, а при установени нарушения ще бъдат предприемани необходимите административни и дисциплинарни мерки.