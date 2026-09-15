Скандал с реплика "чичак" прерасна в нападение в куриерски офис в Сопот

Обиденият дръпнал автора на обидата за дрехата и двамата паднали на земята

Разправия за спиране пред куриерски офис в Сопот прерасна във физическа саморазправа между двама мъже. На 7 февруари 2025 г. редовен клиент влязъл, за да изпрати обемиста авточаст, и казал на мъж, оставил колата си точно пред вратата, че не трябва да спира така, защото пречи на хората с по-тежки пратки. Другият го попитал: „Ти кой си, да ми казваш къде да паркирам" и го нарекъл "чичак". Обиденият хванал автора на пренебрежителната реплика за дрехата, разтърсил го и го дръпнал към себе си, нападнатият се опитал да се отскубне и двамата паднали на земята. Останали известно време вкопчени един в друг, след което станали и конфликтът приключил. Преди това обаче бил подаден сигнал в полицията и на място бил изпратен патрул.

Нападателят бил обвинен в престъплението хулиганство, но е обявен за невинен от Районния съд в Карлово, защото е бил провокиран, а и според служителите в офиса никога преди не е проявявал агресия. Съставът все пак намира случилото се за проява на дребно хулиганство и въпросът е приключен с глоба от 100 евро.