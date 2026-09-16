Президентът Илияна Йотова ще е на посещение в Страсбург

Президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека (ЕПСЧ) Матиас Гийомар. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман.

В Европейския парламент (ЕП) президентът ще разговаря с председателя Роберта Мецола, ще се срещне и с българските членове на Европейския парламент.

Йотова ще открие в ЕП и изложбата „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост“, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии, съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“. Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин от БСП/ПЕС.

Тази седмица ЕП се събра на пленарна сесия в Страсбург, която ще продължи до четвъртък. Основната тема на първата сесия за новия политически сезон е годишната реч на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз, която ще бъде произнесена днес от 10:00 ч. българско време. Фон дер Лайен ще представи постигнатите резултати през изминалата година и очакваните законодателни инициативи за следващата. Това ще бъде втората ѝ такава реч в рамките на настоящия мандат.

Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася пред Европейския парламент реч за състоянието на Съюза. Това е възможност за председателя да сподели визията си за ЕС, да направи преглед на постиженията и да обяви важни предстоящи инициативи.