ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

87-годишен сам отглежда 19-годишната си внучка, ко...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23567924 www.24chasa.bg

Изложба за 150 г. от гибелта на Христо Ботев в Европейския парламент в Страсбург

2804
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Христо Ботев през 1875 г.

Изложба, посветена на живота и делото на Христо Ботев, ще бъде открита в Европейския парламент в Страсбург, съобщиха от кабинета на евродепутата Кристиан Вигенин, по чиято инициатива е събитието, информира БТА.

На официалното откриване ще присъства и президентът Илияна Йотова, която ще отправи приветствие. Сред гостите се очаква да бъдат министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на правосъдието Николай Найденов, представители на европейски и български институции. По покана на Кристиан Вигенин гост на събитието ще бъде и директорът на Националния музей „Христо Ботев“ в Калофер Ася Николова.

Изложбата е подготвена от УниБИТ и включва 20 тематични пана със снимки и информация, които проследяват живота, революционната дейност и делото на поета и революционер. Тя ще бъде представена от проф. Ваня Добрева, съавтор на експозицията. В официалното откриване ще се включат и децата от българското училище в Страсбург, което носи името "Христо Ботев".

Изложбата ще остане достъпна за посетителите в пространството на Европейския парламент в Страсбург.

Христо Ботев през 1875 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание