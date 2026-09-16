Изложба за 150 г. от гибелта на Христо Ботев в Европейския парламент в Страсбург

Изложба, посветена на живота и делото на Христо Ботев, ще бъде открита в Европейския парламент в Страсбург, съобщиха от кабинета на евродепутата Кристиан Вигенин, по чиято инициатива е събитието, информира БТА.

На официалното откриване ще присъства и президентът Илияна Йотова, която ще отправи приветствие. Сред гостите се очаква да бъдат министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на правосъдието Николай Найденов, представители на европейски и български институции. По покана на Кристиан Вигенин гост на събитието ще бъде и директорът на Националния музей „Христо Ботев“ в Калофер Ася Николова.

Изложбата е подготвена от УниБИТ и включва 20 тематични пана със снимки и информация, които проследяват живота, революционната дейност и делото на поета и революционер. Тя ще бъде представена от проф. Ваня Добрева, съавтор на експозицията. В официалното откриване ще се включат и децата от българското училище в Страсбург, което носи името "Христо Ботев".

Изложбата ще остане достъпна за посетителите в пространството на Европейския парламент в Страсбург.