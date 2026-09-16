Нов проект превръща гласовете на Женския пазар в музика

Разговорите, езиците и ежедневните истории на столичния Женски пазар се превръщат в музика в новия проект на артистичния тандем Мисирков/Богданов. Изложбата „Хорът на Женския пазар“ ще бъде представена от днес, 16 септември, до 10 октомври в DOT Sofia, съобщиха организаторите от DOT Sofia Art Collection, информира БТА.

Инсталацията включва 50 видеоекрана с хора от пазара и квартала – продавачи, бръснари, месари, занаятчии, мигранти и местни жители, чиито гласове се събират в обща музикална композиция. В нея са вплетени мотиви от песни на различните общности в района, свързани с миграцията, дома, раздялата и надеждата. Получава се своеобразен „Химн на Женския пазар“ по думите на организаторите.

Композитор и автор на звуковия монтаж е Калоян Димитров, техническата реализация е на Александър Ризов, проучването и организацията на терен – на Теодора Нифору, а ръководител на проекта е Неда Миланова.

„Хорът на Женския пазар“ е третата изложба от поредицата „Спирка София“ на DOT Sofia Art Collection. През 2024 г. тя започва с архивни фотографии на Панайот Бърнев, а през 2025 г. представя документалния проект „Спирка София: Пазарни дни“ на журналиста и фотограф Константин Вълков.

Откриването е тази вечер в присъствието на авторите, а на 19 септември е предвиден арт тур с тях. Изложбата е продукция на АГИТПРОП и е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Борис Мисирков (р. 1971, София) и Георги Богданов (р. 1971, Варна) работят изключително в творчески тандем повече от две десетилетия. Завършват Националната гимназия за древни езици и култури, НАТФИЗ и експерименталния център FABRICA в Италия, посочват организаторите.

Те са фотографи, визуални артисти, оператори и режисьори, съоснователи на Българското фотографско сдружение и продуцентската компания АГИТПРОП. Извън фотографската си практика са автори на множество документални филми, експериментални видеа и визуални кампании, както и куратори на редица изложби на съвременна българска фотография.

Техните произведения са част от колекциите на Музея за модерно изкуство в Рио де Жанейро, Musée de l'Elysée в Лозана, Музея на фотографията в Одензе, Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, Националната библиотека на Франция, както и на Erste Bank, UniCredit и Европейския парламент.