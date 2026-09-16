С още 3 цента скочи цената на дизела днес, до края на седмицата - още с поне два

С 3 цента се е увеличила цената на дизела тази сутрин, а на бензина - с един. Цените обаче ще продължат да растат и вероятно дизелът ще стигне 2 евро в края на септември. Това предупреди Димитър Хаджидимитров - заместник-преседател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива пред bTV.

Това няма да е последното увеличение на тази седмица - мога да гарантирам. 1,95 евро е средната цена на дизела, 1,70 евро е на бензина. Поне с 2 цента трябва да се вдигне цената до края на седмицата и средната цена ще стане 1,97-1,99 евро, каза Хаджидимитров.

Въпреки високите цени досега не е имало намаление в потреблението, дори напротив - лятото е имало леко увеличение. През последната седмица обаче трендът се обръща, но Хаджидимитров обясни, че по принцип е нормално - септември и октомври потреблението намалява.

За да бъде дицелът на цена, която никога не е достигана в нашата държава - близо 4 лева, факторите са много различни. Първо е недостигът на дизел в световен мащаб, съкратените производствени мощности, в Европа затворихме десетина рафинерии в последните години, бушуващите конфликти - застраховките на корабите са 3-4 пъти по-високи, увеличаващите се транспортни разходи, обясни Хаджидимитров. Тази зима не е имало големи покупки на нефт и дизелово гориво, защото всички са чакали цените да паднат.

Европа е най-големият губещ, убеден е той. Предложи временно да се намалят акцизите на горивата в Европейския съюз, за да се успокоят донякъде цените и да се намали годишната инфлация.

През последните месеци в Русия удариха 6-7 рафинерии, а цяла Европа разчита на доставки от Ормузкия проток. Сега 4 млн. барела дизел - готов продукт, липсват на пазара дневно от Русия и Ормуз. Цената от 2 евро в България ще я стигнем скоро, но едва ли ще преминем границата, поне не до края на месеца. Някои ще осъзнаят, че това не е добре на световната икономика и цените ще спрат на около 105 долара на барел, а в рамките на месец ще имаме достатъчно дизелово гориво, каза Хаджидимитров.

При продажба на 10 млн. литра средно дневно или 300 млн. литра средно на месец при увеличение на прихода със 7 цента от ДДС са 20 млн. евро - толкова прибира дърважавата повече от по-високите цени. С 20 млн. евро труно може да се направи нещо, според мен помощта трябва да е таргетирана, коментира Хаджидимитров. Той предложи 50 евро подкрепа.