87-годишен сам отглежда 19-годишната си внучка, която не може да ходи

87-годишният Ангел от село Елховец от години сам отглежда внучката си, която е прикована на легло. За да може 19-годишната Джесика Трампова да проходи отново, момичето се нуждае от лечение в чужбина, но с дядо ѝ не разполагат с всички средства за операциите.

Когато е само на две годишна възраст момичето губи баща си. Малко по-късно тежка болест приковава и майка й на легло. Оттогава грижите за момичето поема изцяло нейният дядо, разказаха двамата пред Нова телевизия.

"Справям се, защото няма кой, колкото мога се справям", разказа 87-годишният Ангел Диков.

Когато Джесика става на пет години, краката ѝ отказват да се движат.

"От тогава почнах да си сплитам краката, да не мога да ходя и се влошваха нещата и последваха множество операции", казва момичето. "Сега, наскоро, преди един месец, имах операция на гръбнака в Турция, обаче после се отвори и се наложи отново зашиване", разказва тя.

След връщането в България състоянието на Джеси се влошава критично. В този момент се намесва екипа на д-р Атанас Белчилов от хирургичното отделение на смолянската болница.

"За съжаление, здравната система е такава, че някои болести, някои състояния не се покриват от пътека и част от лечението е за сметка и на болницата, и на персонала. Поради това, че това детенце е само и разчита на дядото, не знам какви финансови възможности имат, но им е много трудно да се справят и затова им се възхищавам, защото в България, за съжаление, системата не се грижи за такива пациенти", коментира д-р Атанас Белчилов, който е началник отделение "Хирургия" МБАЛ-Смолян.

"Тя имаше апартамент тук, в Смолян, и го продадохме. Ние имахме малко пари - някъде около 60 хил. сме дали. Много хора помагат. Искат пролетта стави да сменят, краката да правят в Турция", казва дядо ѝ. "Мечтата ми е да се оправи и да ходим заедно с нея", добавя той.

Ако искате да помогнете, може да го направите по следния начин:

Титуляр: Джесика Валентинова Трампова

IBAN: BG71STSA93000031909387

Валута: EUR BIC/SWIFT: STSABGSF

Банка: Банка ДСК

Основание: Дарение за лечението на Джесика