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Три 19-годишни момичета са в болница след катастрофа край Велико Търново

Дима Максимова

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Снимка: Дима Максимова

Три момичета са с различни травми, след като катастрофа на главния път София - Варна почти на източния вход на Велико Търново. Произшествието стана снощи около 22 ч. в участъка на разклона за с. Малки чифлик.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 19-годишна шофьорка от Горна Оряховица, се движел към В. Търново. По неясни причини колата се блъснала в мантинела и се озовала в канавката.

В резултат на това са пострадали водачката, возещото се на предна седалка 19-годишно момиче от с. Джулюница и столичанка на същата възраст, която пътувала на задната седалка. Настанени са за лечение във великотърновската болница. Момичето от София предстои да бъде транспортирано в столично лечебно заведение.

Водачката е изпробвана за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

По случая е започнато досъдебно производство.

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