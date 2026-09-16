Без парламентарни изслушвания на МВР, ДАНС и премиера за взривовете в ЕМКО

5 искания за изслушвания и 2 предложения за законопроекти опита да прокара в програмата за тази седмица опозицията в парламента. Нито едно не мина, включително и опитите на ДБ да провокират управляващите да обяснят какви мерки се предприемат за защита на националната сигурност, особено след двата взрива в складове на ЕМКО - само месец след пожар и взривове във военния им завод в село Белица пламна и складова база на оръжейния производител край Царева ливада.

"Демократична България" опитаха да привикат премиера Румен Радев за системата за национална сигурност и възможността на службите да реагират при опасност. Освен ДБ и "Продължаваме промяната" 18 гласа "за" дойдоха и от ГЕРБ. Въздържаха се 9 от ПБ, и по един от ГЕРБ и "Възраждане". ДПС не гласуваха, а 117 от ПБ, плюс 9 от "Възраждане" бяха против. Атанас Атанасов напомни за взривовете в заводи за боеприпаси и опита да промени вота, но и при прегласуването резултатите бяха много сходни.

"Да, България" опитаха в четвъртък да има изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев, шефа на ДАНС и министъра на отбраната Димитър Стоянов за актуалната оценка за диверсионна дейност и външно действие на територията на страната, включително и срещу предприятията от отбранителната индустрия. Стана ясно, че и тяхната мотивация са взривовете край Трявна

Само 57 гласа събра искането им, което провокира Ивайло Мирчев да иска прегласуване. "По изслушването на премиера Радев е разбираемо - там си пазите премиера да не дойде в НС. Обаче искаме да изслушаме МВР министъра, шефа на ДАНС и министъра на отбраната по нещо, което се случва 2 пъти за 33 дни - взривяване на 2 склада. Народните представители трябва да са по-загрижени. Обвини ДПС, че се снишават и се обърна към ПБ да подкрепят изслушването. "Правите изслушване, когато вие решите. Когато блокирате работата на опозицията се случва това, което и вчера, но в по-голям мащаб", намекна той за нови големи протести. Думите му не провокираха промяна в настроенията в залата.

Искането на ПП депутатите да изслушат генералния директор на БНТ Милена Милотинова и СЕМ за свалянето на Георги Ангелов от предаването "История.БГ" бе отхвърлено от мнозинството. Опитът на ПП да провокира управляващите да им дадат подкрепа не успя и така само вносителите и ДБ гласуваха "за".

Искането на "Възраждане" парламентът да обсъди "намесата на украинската посланичка във вътрешните дела на България" събра в подкрепа само гласове от хората на Костадин Костадинов, плюс един от ДБ.

Петър Петров от "Възраждане" искаше изслушване на председателите на КЗП Алекснадър Колячев и КЗК Росен Карадимов. Очакванията към тях бяха да обяснят действията за ограничаване на нарушенията при ценообразуването на горивата и основните хранителни стоки, но мнозинството отказа да ги изслуша. Не мина и опитът на най-малката парламентарна партия да вкарат законопроект за българския език в програмата.

Стою Стоев от ПП искаше днес да бъде разгледан законопроект за семейните помощи за децата, но отново не получи подкрепа от мнозинството.

В декларация от името на "Прогресивна България" Иван Голомеев отбеляза отминалия вчера първи учебен ден. "Училището не е просто сграда, в която децата ни прекарват деня си, а е мястото, в което се изгражда България", каза той. И акцентира на важността на образованието, демографската политика и българското училище.