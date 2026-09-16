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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23568275 www.24chasa.bg

Млад мъж ограби шестима ученици на жп гарата в Горна Оряховица

Дима Максимова

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Полиция Снимка: Дима Максимова

За часове полицаите  в Горна Оряховица са разкрили грабеж. Работата по случая е започнала навръх 15 септември след сигнал, че предната вечер около 22 ч. на жп гара - Горна Оряховица шестима ученици са станали жертва на грабеж.

По данни на тийнейджърите мъжът, който ги е нападнал, им е отнел цигари и дребни суми пари.

Полицаите действали незабавно и  хванали извършителя -  21-годишен местен жител, неизвестен до момента на полицията.

Той е върнал откраднатите вещи. По случая е образувано досъдебно производство.

В района на жп гарата в Горна Оряховица често стават пиянски сбивания и кражби. Големият транспортен възел е обичаен подслон за клошари и привлича гастрольори, които крадат и по влаковете.

Полиция

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