Внесоха обвинението срещу мъж, продавал фентанил и кокаин

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Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу мъж за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества – фентанил и кокаин.

Според обвинението на 26 февруари 2026 г. в гр. София, ж.к. „Люлин 6", в лек автомобил обвиняемият държал без надлежно разрешително с цел разпространение фентанил с общо нето тегло 3,87 грама, разпределен в 10 отделни обекта, както и кокаин с общо нето тегло 0,37 грама, разпределен в 5 отделни обекта.

Иззетият фентанил е бил с различна концентрация на наркотичното вещество в отделните обекти, като общата му стойност съгласно приетата по делото оценка възлиза на 5752,07 евро. Стойността на иззетия кокаин е 55,82 евро, а общата стойност на наркотичните вещества е 5807,89 евро, съобщиха от пресцентъра на Софийската градска прокуратура.

За извършеното деяние обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража".

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.