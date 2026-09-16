Заради скъпите горива ДБ предлагат по 20 цента компенсация на литър за всички

Според Ивайло Мирчев това няма да увеличи дефицита и ще се компенсира от по-големите приходи от ДДС

Компенсации от 20 цента за всеки литър гориво, за всички, предлагат от "Демократична България" заради високите цени на горивата. Идеята бе представена от двамата съпредседатели на формацията Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, редом със зам.-председателя на ДБ Йордан Иванов в парламентарните кулоари днес.

Цените на горивата в България вече придобиват безпрецедентни стойност, каза Мирчев и настоя за спешни мерки и по-точно - за директни компенсации. "В миналото винаги се е реагирало. Тогава, когато ние (ДБ - бел. ред) сме били част от някаква коалиция и цените на горивата достигнат определени нива, веднага са се взимали мерки. Държавата взима мерки, парламентът предлага и правителството действа. Сега това не го виждаме. Така, както бюджетният дефицит е безпрецедентни нива, така и цените на горивата са изключително високи. Най-важното - трябва да бъдат компенсирани хората. Ние предлагаме 20 евроцента за всеки литър бензин, дизел и пропан бутан (без премиум горивата, а нормалните - б.р.) за всички", каза депутатът. Според него това е във възможностите на правителството и няма да увеличи дефицита и ще се компенсира от по-големите приходи от ДДС.

Мирчев настоя, че трябва да се разбере защо цените са толкова високи и дали причината е само случващото се в Иран, или "има определени схеми на пътя на горивата до бензиностанциите". ДБ се заканиха да инициират проверки.

Коалицията разкритикува мнозинството, че крие властта от изслушване в парламента, визирайки проваления опит от днес премиерът, шефът на ДАНС и двама министри да вземат отношение за мерките в защита на националната сигурност покрай взривовете в заводите на ЕМКО.