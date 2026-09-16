Глоба за българин, излъгал, че работи, за да получава детски в Германия

Българин е глобен с 1500 евро, защото е излъгал, че работи, за да получава детски надбавки в Германия. Окръжният съд в Благоевград призна наложената санкция на О. С. от съда в Майнц за нарушение на Данъчния кодекс и Закона за данък върху доходите. Бащата ще трябва да плати освен глобата и 88 евро разноски по производството.

От изпратените документи от Германия в Благоевград става ясно, че българинът е подал молба и получил от Касата за семейни помощи детски надбавки за детето си, като е представил удостоверение от работодател, въпреки че към този момент трудовото му правоотношение вече е било прекратено. По тази причина от месец март 2021 г. той вече не е имал право на детски надбавки в Германия. Поради поради неверните данни бащата е получил неоснователно данъчно облекчение под формата на детски надбавки в размер на 3.475,35 евро за периода от месец март 2021 г. до месец юли 2022 г. За това престъпление е санкциониран с финансова санкция в размер на 1 500 евро, както и разноски в производството от 88 евро.

Българинът може доброволно да плати сумата веднага след постановеното решение на съда в Благоевград. Ако не направи това, решението ще бъде изпратено на НАП, за да му бъде събрана сумата принудително.