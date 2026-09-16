Загиналите в зверската катастрофа край Сливен са двама мъже на 61 и 56 години

На 15 септември, около 14,35 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал за пътно произшествие на път II-53 в посока Сливен - Ямбол, на 200 м. преди разклона за село Гергевец, припомнят от пресцентъра на ОДМВР в Сливен. Произшествието е станало между три автомобила. Към мястото са изпратени екипи на полиция, пожарна и спешна помощ.

Пристигналите на място медици констатират смъртта на двама мъже на 61 и 56 години, водачи на леки автомобили „Ауди" и „Хонда". Пътник в лекия автомобил „Ауди" е настанен за лечиние в МБАЛ „Д-р Иван Селимински" в Сливен, без опасност за живота. Третият автомобил „Тойота", засегнат при произшествието, е с материални щети без пострадали.

Причините, довели до пътния инцидент, се установяват. По случая е образувано досъдебно производство.