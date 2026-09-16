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Радев посрещна Бабиш с официална церемония

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Премиерът Румен Радев посрещна чешкия си колега Андрей Бабиш с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски". Снимка: Николай Литов

Премиерът Румен Радев посрещна чешкия си колега Андрей Бабиш с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски". 

По-късно двамата ще имат среща "на четири очи" в Министерския съвет. Те ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.

Двамата ще направят и официални изявления. А по-късно през деня ще открият и българо-чешки бизнес форум в хотел „Хаят". 

В началото на юли в Анкара премиерът Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в рамките на Срещата на върха на НАТО в турската столица.

Премиерът Румен Радев посрещна чешкия си колега Андрей Бабиш с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски".
Румен Радев и Андрей Бабиш на официална церемония на пл. „Св. Александър Невски".
Премиерът Румен Радев посрещна чешкия си колега Андрей Бабиш с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски".
Румен Радев и Андрей Бабиш на официална церемония на пл. „Св. Александър Невски".
Премиерът Румен Радев посрещна чешкия си колега Андрей Бабиш с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски".
Румен Радев и Андрей Бабиш на официална церемония на пл. „Св. Александър Невски".

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