Радев посрещна Бабиш с официална церемония

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Премиерът Румен Радев посрещна чешкия си колега Андрей Бабиш с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски".

По-късно двамата ще имат среща "на четири очи" в Министерския съвет. Те ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.

Двамата ще направят и официални изявления. А по-късно през деня ще открият и българо-чешки бизнес форум в хотел „Хаят".

В началото на юли в Анкара премиерът Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в рамките на Срещата на върха на НАТО в турската столица.