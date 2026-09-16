"Възраждане" също искат помощи заради горивата, но през ДДС

Високите цени на горивата трябва да бъдат компенсирани през помощ от държавата, смятат и от "Възраждане". Малко по-рано днес от "Демократична България" се обявиха за 20 евроцента отстъпка за всички потребители на обикновените бензин, дизел и пропан бутан.

Димо Дренчев коментира, че намеса на държава трябва да има. "Дали корекция в ДДС за горивата, защото акцизите са много ниски, или субсидия за граждани и фирми, дали на критерий социално слаби, но трябва да се обсъдят мерки", настоя депутатът в парламентарните кулоари. На въпрос дали "Възраждане" ще подкрепят идеята на ДБ, той отбеляза, че мерки трябва да се предприемат, но детайлът е в детайлите. "Трябва да е за всеки (компенсацията - б.р.). Цената на горивата е основен компонент в инфлацията", отбеляза той.

Дренчев се възмути, че по-рано днес мнозинството отказа да включи в програмата на НС изслушване на шефовете на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията. Хората на Костадин Костадинов искаха Александър Колячев и Росен Карадимов да обяснят действията за ограничаване на нарушенията при ценообразуването на горивата и основните хранителни стоки, но не срещнаха подкрепа.

Като решение на проблема с горивата Дренчев вижда намаляване на ДДС, защото приходите от акциз и ДДС са по-високи от заложените в бюджета.