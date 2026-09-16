Омбудсманът: Трябват допълнителни гаранции за справедливо приключване на поземлената реституция

Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя промените за приключване на недовършената поземлена реституция, но настоява за цялостно решение на проблема, натрупван с десетилетия. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България.

Принципна подкрепа за ключови текстове в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) изрази омбудсманът Велислава Делчева в становище, изпратено до председателя на Комисията по земеделието, храните и горите към 52-рото Народно събрание Явор Гечев, министъра на земеделието Пламен Абровски и на правосъдието Николай Найденов. Според омбудсмана предложените промени дават възможност да бъде направена реална крачка към приключване на реституционните процедури за имоти в стари граници.

В становището си Делчева подчертава, че Европейският съд по правата на човека многократно е квалифицирал продължителното неприключване на поземлената реституция в България като непропорционална намеса в правото на собственост и нарушение със системен характер. Именно затова държавата е необходимо да предприеме мерки за окончателното решаване на проблема, включително чрез реално предоставяне на земя и гарантиране на равностойно обезщетяване.

Омбудсманът подкрепя възможността правоимащите да получават земя от общинския поземлен фонд, а при липса на достатъчен ресурс в съответното землище – и в съседно или друго землище на територията на общината. Подкрепя и възможността областният управител да се намесва при непроизнасяне на общинския съвет в предвидения срок, както и удължаването на ограничителния режим за разпореждане със земите от общинския поземлен фонд, предназначени за приключване на реституцията – земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Същевременно обаче омбудсманът поставя остро въпроса за обезщетяването с поименни компенсационни бонове (ПКБ). В становището си Делчева посочва, че при изчерпване на възможностите за предоставяне на земя се прилага редукционен коефициент, а правоимащите могат да получат и компенсационни бонове, чиято реална стойност на пазара е чувствително по-ниска от номинала.

Като пример омбудсманът дава Столична община, където дължимото обезщетение със земя е 50 852,518 дка на стойност 30 733 910 лв., докато предоставената земя от общинския поземлен фонд е 9 553,172 дка.

„Смятам, че предметът на законопроекта би следвало да се разшири с предложения за подобряване на режима за обезщетяване с ПКБ, като се разшири приложното поле на плащанията с ПКБ по номинал, или се предложат нови способи за обезщетяване, гарантиращи равностойност", категорична е Велислава Делчева.

Според нея обаче проблемът е много по-голям от конкретните текстове на законопроекта. Реално десетки години след началото на реституционните процеси все още има много собственици, които формално имат признати права, но на практика не са получили нито земя, нито равностойно обезщетение.

Такива не получили обезщетение със земя собственици има в Столична община, Варна, община „Родопи" – Пловдив, както и в други общини в страната. Засегнати са и собственици и ползватели на земи в територии по § 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ, при които необходимите планове за новообразуваните имоти все още не са изработени.

Омбудсманът препоръчва да бъдат въведени допълнителни гаранции, така че земите, необходими за приключване на реституционните процедури, да не могат да бъдат разпилявани междувременно. Предлага още изрична забрана за разпореждане с такива земи до приключването на реституционните процедури.

„По мое виждане, това се налага, тъй като законовата регламентация по § 16 е твърде обща и предстои подзаконовото й конкретизиране, което затруднява преценката достатъчна ли е продължителността на предлаганото с § 17 удължаване на ограничителния режим за разпореждане със земите от остатъчния поземлен фонд", подчертава общественият защитник.

Велислава Делчева възразява срещу идеята определянето на средното годишно рентно плащане да бъде изведено от закона и предоставено на подзаконова уредба, защото този показател има пряко отражение върху правата, особено на дребните земеделски собственици.

„За правата на дребните собственици – „слабата страна" в поземлените отношения, размерът на годишното средно рентно плащане е от съществено значение", подчертава омбудсманът. Затова позицията е, че ако се възприеме подзаконово регулиране, законът следва да определи критериите, по които се изчислява размерът на рентното плащане.

В заключение омбудсманът подчертава необходимостта от цялостен подход към проблема. Според становището отделните реституционни процедури не могат да бъдат разглеждани изолирано, тъй като земите от общинския поземлен фонд са единен ресурс както за възстановяване на собствеността, така и за обезщетяване.

„Оценявайки комплексността на проблема, омбудсманът в редица свои доклади до Народното събрание предлага приемането на специален закон, който да уреди в цялост обществените отношения по приключване на поземлената реституция като отчита и влиянието на прекомерната забава върху тях", заключава Делчева.

Становището вижте тук.