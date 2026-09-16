Вандали потрошиха поливната система на парк в Пловдив, полицията разследва

"Недоумявам как е възможно някой съзнателно и упорито да се опитва да унищожи зеленината и красотата в нашия район", каза кметът Атанас Кунчев

Посегателство е извършено вчера над автоматизираната поливна система в парк „Кронщад" в пловдивския район "Южен". За това съобщи кметът Атанас Кунчев.

"Този път мащабът на пораженията е внушителен - разбити са 24 разпръсквача, а десетки други са умишлено разместени", каза кметът на район "Южен" Атанас Кунчев. По думите му проявата е нагла и не се случва за първи път. Вече е подаден сигнал в Първо районно управление, за да бъде установен извършителя. Органите на реда вече разследват случилото се.

"Това е поредният акт на агресия срещу общинската собственост и усилията ни да поддържаме парка зелен, красив и приветлив за всички нас. Недоумявам как е възможно някой съзнателно и упорито да се опитва да унищожи зеленината и красотата в нашия район. Категорично осъждам подобни вандалски прояви.

Той апелира към гражданите за съдействие. "Ако сте станали свидетели на тази проява или разполагате с някаква информация, включително записи от видеорегистратори на автомобили, паркирани наблизо, моля да я подадете към районната администрация или директно към полицията. Нека заедно пазим това, което е създадено. Общественият ред и красивата

среда зависят от всеки от нас", категоричен е кметът на район „Южен".