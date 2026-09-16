Откриха две деца, избягали от социален дом в Дупница. Във вторник кюстендилски криминалисти при проведени оперативно-издирвателни действия са установили две непълнолетни лица, обявени за общодържавно издирване с категория „непълнолетни лица, напуснали социален дом". Предадени са на издирващата ги структура, съобщиха от полицията.

От декември миналата година досега от социален дом в Дупница са избягали четири деца, които по-късно са открити от полицията. Последните два случая са от юни тази година.