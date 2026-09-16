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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23569038 www.24chasa.bg

Откриха две деца, избягали от социален дом в Дупница

Тони Маскръчка

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Откриха две деца, избягали от социален дом в Дупница. Във вторник кюстендилски криминалисти при проведени оперативно-издирвателни действия са установили две непълнолетни лица, обявени за общодържавно издирване с категория „непълнолетни лица, напуснали социален дом". Предадени са на издирващата ги структура, съобщиха от полицията.

От декември миналата година досега от социален дом в Дупница са избягали четири деца, които по-късно са открити от полицията. Последните два случая са от юни тази година.

Полиция

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