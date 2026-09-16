Двама непълнолетни без книжки хванати да карат нерегистрирани кросови мотори

Двама непълнолетни младежи, без книжки, са хванати да карат нерегистрирани кросови мотори. Във вторник в РУ Дупница са образувани две бързи полицейски производства за управление на нерегистрирани кросови мотори от неправоспособни и непълнолетни водачи. Те са установени в с. Бистрица. Едното момче е на 16 г., а другото - 17 г. За случаите е уведомена прокуратурата.

В РУ Кюстендил пък е образувано досъдебно производство за управление на нерегистрирано МПС от неправоспособен водач. 45-годишният водач на електрически скутер е установен на ул. „Ал. Димитров" в града. Скутерът е иззет с протокол за доброволно предаване. За случая е уведомена прокуратурата.