Задържаха мъж с дрога в Пловдив, полицаите го намерили припаднал на Главната

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Криминално проявеният попада в ареста за трети път през последните седмици

42-годишен мъж бе задържан с няколко пакетчета синтетичен канабиноид при проверка на служители на реда по Главната улица в Пловдив, съобщиха от МВР.

Оказало се, че криминално проявеният попада там за трети път през последните седмици, след като е бил забелязван по централната пешеходна и търговска зона на града неадекватен и в нетипична застинала поза.

Извършителят е с криминалистични регистрации и присъди за притежание и употреба на високорискови вещества.

При засичането му вчера от екип на Четвърто Районно той изхвърлил на земята въпросния наркотик с общо тегло около 3 грама. Според териториалните им задължения в ситуацията се намесили и униформени от Второ Районно, които отвели мъжа в полицейския арест за срок до 24 часа.

Материалите по образуваното бързо производство са докладвани в Районната прокуратура в Пловдив.