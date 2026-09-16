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Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от цистерна

Димчо Райков

[email protected]

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Повреда в един от крановете на ;цистерната е причинил изтичането на газ.

Цялата железопътна гара в Карнобат бе евакуирана сутринта след теч на газ от цистерна с пропан-бутан. Пропускът е дошъл от товарна композиция. Въпреки че била на 700 метра от гарата и много далеч от жилищни сгради, местните власти решили да не рискуват и да затворят гарата.

Районът вече е обезопасен като на място са пратени екипи на пожарната и полицията. В момента се чака специализиран екип от Варна, който да острани проблема. По неофициални данни изтичането на газ идвало от повреда в кран на цистерната.

Засега не са измерени критични стойности на вредни емисии във въздуха.

Повреда в един от крановете на ;цистерната е причинил изтичането на газ.

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