Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от цистерна

Цялата железопътна гара в Карнобат бе евакуирана сутринта след теч на газ от цистерна с пропан-бутан. Пропускът е дошъл от товарна композиция. Въпреки че била на 700 метра от гарата и много далеч от жилищни сгради, местните власти решили да не рискуват и да затворят гарата.

Районът вече е обезопасен като на място са пратени екипи на пожарната и полицията. В момента се чака специализиран екип от Варна, който да острани проблема. По неофициални данни изтичането на газ идвало от повреда в кран на цистерната.

Засега не са измерени критични стойности на вредни емисии във въздуха.