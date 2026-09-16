Тежка катастрофа с бус и кола в Монтанско, има пострадали

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При тежка катастрофа между бус и кола са пострадали двама съпрузи, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана.

Инцидентът е станал вчера, около 10.30 часа, на пътя между селата Горна Лука и Превала.

52-годишен монтанчанин пътувал с бус „Фолксваген Транспортер" към областния център, когато загубил контрол над управлението, навлязъл в насрещното и се забил челно в лек автомобил „Сузуки Гранд Витара". Зад волана на колата бил 75-годишен жител на село Превала, който пътувал с 69-годишната си съпруга. По данни на МВР причината е несъобразена скорост с пътните условия и мократа асфалтова настилка от страна на водача на буса.

Вследствие на удара са пострадали водачът на лекия автомобил и неговата съпруга, която пътувала на предната седалка. В спасителната акция на пострадалите са участвали три специализирани екипа на пожарната.

Мъжът е транспортиран в болнично заведение с фрактура на шийни прешлени, а жената – със счупена дясна ръка.

И по двете возила има значителни материални щети. Огнеборците са извършили техническо обезопасяване на катастрофиралите превозни средства и са почистили пътното платно от разлетите флуиди и отломки. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.