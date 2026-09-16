Самоходен плавателен съд заседна в Дунав

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Самоходен плавателен съд е заседнал в района на Корабия през последните 24 часа заради ниското ниво на река Дунав.

По информация на дирекция „Речен надзор", корабът се намира извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите съдове в участъка.

Ситуацията с нивото на реката остава динамична. Данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) показват, че при водомерните постове Никопол и Ново село е отчетено повишение с 1 см. При останалите станции обаче се регистрират понижения, които варират между 1 и 2 см.

За целия участък на реката остават в сила всички въведени ограничения в газенето на плавателните съдове, тъй като хидроложката обстановка остава усложнена.

Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниското ниво, пише БТА.

За последното денонощие край Никопол и Ново село е отчетено повишение на нивото на река Дунав със сантиметър. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между един и два сантиметра.

Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 127 см спрямо условната кота нула. За последното денонощие то е спаднало с два сантиметра. Прогнозата за идните няколко дни е нивото да се повиши.

В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.