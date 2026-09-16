Чакали и диви кучета превзеха горите в Североизточна България

Броят на хищниците в Североизточна България продължава обезпокоително да расте, алармират горски. В областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич са регистрирани над 12 300 чакала, близо 7000 лисици и над 3600 скитащи кучета. Най-осезаем е ръстът на чакалите. Ловните експерти са категорични, че е необходимо спешно регулиране на тяхната популация, за да се предотврати нанасянето на тежки поражения върху останалите видове дивеч в региона.

46 943 са благородните елени в страната, като една четвърт са в Североизточна България, сочат данните от тазгодишната пролетна таксация. Популацията на вида е нараснала с 9% в сравнение с предходната година, като най-осезаем ръст на запасите се отчита в областите Шумен, Търговище, Русе, Ловеч и Велико Търново.

Положителна тенденция в обхвата на шуменското горско предприятие се наблюдава и при останалия едър дивеч. В горите са преброени 986 елена лопатара, 11 743 сърни и 710 муфлона. Ловните експерти отчитат и отлично темпо на възстановяване при дивата свиня след огромните щети, нанесени от африканската чума в периода 2020–2022 г. Спрямо миналата година запасите от този вид са се увеличили с 16,8%, като общият им брой вече достига 8 761.

С близо 2% се увеличава и дребният дивеч на територията на предприятието. Пролетното преброяване показва над 50 800 зайци, близо 33 000 фазани и около 30 000 яребици в държавните и предоставените ловностопански райони. Според специалистите, този успех се дължи не само на естествения прираст, но и на редовното закупуване и разселване на птици и животни от страна на стопанствата и местните ловни дружинки.