Областният лидер на БСП в Смолян напусна партията

„Депозирах оставка от всички заемани от мен партийни постове и прекратявам членството си в Българската социалистическа партия, където оставям 20 години от своя живот", написа Хумчев. Той посочва, че мотивите за решението му са много и са се натрупвали постепенно през последните месеци. Хумчев обаче не посочва конкретни лица или обстоятелства и подчертава, че не желае да превръща напускането си в публичен спор.

Хумчев е дългогодишен участник в политическия живот на Смолянска област. Бил е общински съветник в Златоград, председател на Общинския съвет, член на Националния съвет и Изпълнителното бюро на БСП. През 2013–2014 г. е заместник-областен управител на Смолян, а през 2022 г. е назначен за областен управител на областта.

Хумчев е бил и водач на листата на „БСП за България" в 22 МИР – Смолян на парламентарни избори.