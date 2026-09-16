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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23569699 www.24chasa.bg

Областният лидер на БСП в Смолян напусна партията

Валентин Хаджиев

[email protected]

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Емил Хумчев

„Депозирах оставка от всички заемани от мен партийни постове и прекратявам членството си в Българската социалистическа партия, където оставям 20 години от своя живот", написа Хумчев. Той посочва, че мотивите за решението му са много и са се натрупвали постепенно през последните месеци. Хумчев обаче не посочва конкретни лица или обстоятелства и подчертава, че не желае да превръща напускането си в публичен спор.

Хумчев е дългогодишен участник в политическия живот на Смолянска област. Бил е общински съветник в Златоград, председател на Общинския съвет, член на Националния съвет и Изпълнителното бюро на БСП. През 2013–2014 г. е заместник-областен управител на Смолян, а през 2022 г. е назначен за областен управител на областта.

Хумчев е бил и водач на листата на „БСП за България" в 22 МИР – Смолян на парламентарни избори.

Емил Хумчев

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