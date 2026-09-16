Задържаха 40 000 къса цигари на "Лесово"

Митнически служители на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Лесово" спряха контрабанда на 40 000 къса цигари при проверка на товарен автомобил и лека кола, влизащи в страната от Турция. Нелегално пренасяните тютюневи изделия са били укрити в резервни гуми, под тапицерията на седалките и тавана, съобщиха от Агенция "Митници".

Единият случай е от 14 септември, когато малко след полунощ на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя документи, че превозва групажна стока от Турция за Германия. След анализ на риска превозното средство преминава щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са забелязани необичайни плътности в двете резервните гуми. При последвалата физическа проверка и демонтаж на джантите на гумите, са открити 25 600 къса (1280 кутии) цигари, с турски акцизен бандерол.

Ден преди това при друга проверка на лек автомобил с румънска регистрация са открити цигари, укрити под тапицерията на седалките и тавана. От укритията са извадени общо 14 400 къса (720 кутии) цигари от пет различни марки с чужд бандерол. В хода на проверката се установява, че тютюневите изделия са на шофьора – румънски гражданин, който пътувал с трима свои съграждани от Турция за Румъния.

Контрабандните цигари са задържани. На двамата шофьори на превозните средства са съставени актове по Закона за митниците за пренасяне на акцизни стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.