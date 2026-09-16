Две нови възможности за финансиране на културни организации предлага Национален фонд „Култура"

Национален фонд „Култура" обяви приема на проектни предложения по две ключови конкурсни програми за 2026 г. – „Създаване и разпространение – големи проекти" и „Културно наследство". Двете инициативи предоставят възможност за безвъзмездно финансиране на публични и частни културни организации, читалища, музеи, галерии и артистични екипи, които развиват устойчиви културни модели, привличат нови публики и съхраняват културно-историческото наследство. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Програмата „Създаване и разпространение – големи проекти" подкрепя мащабни инициативи в областта на визуалните и екранните изкуства, литературата, музиката, танца, пърформанса и театъра. Проектните предложения задължително трябва да съчетават дейности както по създаване на нов културен продукт, така и по неговото разпространение, като акцентът е поставен върху децентрализацията и осигуряването на достъп до култура извън големите градски центрове. Размерът на финансовата помощ за отделен проект е между 15 000 и 30 000 евро при изискуем собствен принос от минимум 20%. Крайният срок за подаване на документи е 15 октомври, а с пълните условия и необходимите формуляри за кандидатстване можете да се запознаете тук.

Паралелно с това отваря за кандидатстване и програмата „Културно наследство", насочена към съхраняването, опазването, съвременното представяне и социализацията на материалното и нематериалното културно наследство. Тя стимулира проекти за проучване, популяризиране и дигитализация на културни ценности, както и за надграждане на професионалния капацитет в сектора. Крайният срок за участие по програма „Културно наследство" е 20 октомври, като кандидатите могат да задават въпроси относно условията до 1 октомври. Подробна информация и документите за кандидатстване са публикувани тук.

Подаването на проектни предложения и по двете конкурсни сесии се осъществява изцяло по електронен път през платформата на Национален фонд „Култура" с ползването на квалифициран електронен подпис (КЕП).