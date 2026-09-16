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Арестуваха 12 мигранти, били скрити в камион на граничния преход "Видин (Снимки)

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КАДЪР: Фейсбук/ГД "Гранична полиция"

Гранични полицаи от ГПУ-Видин и румънски гранични полицаи задържаха 12 мигранти, укрити в камион, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

Това е станало на 14 септември към 4 часа, когато турски товарен автомобил с водач 36-годишен турски гражданин пристигнал на граничния преход „Видин" на път за Румъния.

Граничните полицаи установили, че пломбата на товарното помещение е с нарушена цялост. Те извършили проверка, при която открили в камиона 12 мигранти, мъже – 10 от Иран, един от Египет и един от Ирак. Повечето от тях са регистрирани в Държавната агенция за бежанците.

КАДЪР: Фейсбук/ГД "Гранична полиция"
КАДЪР: Фейсбук/ГД "Гранична полиция"

Има данни, че са качени в превозното средство в района на София. Водачът и товарния автомобил имат регистрирано влизане в Р България на 13 септември през ГКПП „Капитан Андреево".

Шофьорът и мигрантите са задържани в ГПУ-Видин, работата по случая продължава.

КАДЪР: Фейсбук/ГД "Гранична полиция"
КАДЪР: Фейсбук/ГД "Гранична полиция"

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