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Шофьор загина на място, след като се заби в крайпътно дърво в Монтанско

Камелия Александрова

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Тялото на загиналия е транспортирано в МБАЛ - Монтана за извършване на аутопсия. Снимка: Снимка: Архив

Шофьор на лек автомобил загина на място, след като самокатастрофира в района на село Пишурка, община Медковец.

На 16 септември около 06,30 ч. в дежурната част на РУ Лом е получен сигнал за възникнал инцидент на път II-81. На мястото незабавно е изпратена дежурна оперативна група за извършване на оглед.

Установено е, че 36-годишен неправоспособен водач, жител на с. Долно Церовене, управлявайки лек автомобил „Сеат Леон" в посока Лом, е изгубил контрол над превозното средство. Автомобилът е излязъл вдясно по посока на движението извън пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво.

В резултат на удара водачът е загинал на място. Тялото му е транспортирано в МБАЛ - Монтана за извършване на аутопсия.

По случая в РУ Лом е образувано досъдебно производство.

Тялото на загиналия е транспортирано в МБАЛ - Монтана за извършване на аутопсия.
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