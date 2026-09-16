Русе отбелязва 118 години от Независимостта на България

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На 22 септември /вторник/ от 11 ч. Община Русе ще отбележи 118 г. от обявяването на Независимостта на България с тържествена церемония пред Паметника на свободата. /орТова съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Пред монумента ще бъде строен почетен караул от Военно формирование 32420 Русе и от XIII Младежки гвардейски отряд от Международния младежки център. Общинският духов оркестър с диригент маестро Димчо Рубчев ще изпълнява тържествени маршове.

Свещеници от Русенската митрополия ще отслужат заупокойна молитва за падналите за свободата и независимостта на България.

Желаещите да се включат в официалния ред за поднасяне на венци следва задължително да се запишат предварително в срок до 21 септември на имейл [email protected].

В церемонията ще участва и Радост Христова от Детска вокална група „Слънце" към Общинския детски център за култура и изкуство с ръководител д-р Наталия Константинова. Празничното събитие ще бъде водено от актьора от Драматичен театър „Сава Огнянов" Ивайло Спасимиров.