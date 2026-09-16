България и Чехия ще са партньори в отбраната и енергетиката (На живо)

Правим заедно дронове и антидрон системи

Европа има само 6% от световните емисии, а продължава да унищожава своята икономика. Ставаме за смях на целия свят, каза Бабиш

С Чехия ни свързват дълбоки исторически и приятелски връзки. Днес с премиера Бабиш обсъдихме редица важни въпроси и тези здрави исторически и културни връзки се измерват със растящ стокообмен. Той вече есе измерва на 3 млрд. евро. Това каза премиерът Румен Радев на срещата му с чешкия му колега Андрей Бабиш в Министерския съвет.

Днес вече говорим за развиващи се технологии и развитие на отбранителната индустрията. Енергетиката е в основата на нашата индустрия, каза още Радев. И обясни, че Бабиш е един от стожерите в Европа да има евтина енергия. Трябва да гарантираме индустриалната сигурност и независимост на Европа, каза още той. Разгледани са и ядрените проекти на двете страни. Договорихме се за обща работна група, за да установим ползотворно сътрудничество в тази област, каза още Радев. България ще подкрепя Чехия за деверсификация за енергиен ресурс. Ние имаме достъп до двата Гръцки терминала и до турските. В перспектива говорим за зелените енергийни коридори, каза още Радев.

Трябва да се възползваме от индустрията на бъдещето, каза още Радев.

В отбраната пък имало компании, които работят заедно. Работим съвместно за разработване на дронове и антидрон системи, отбеляза българският премиер. Радев благодари, че е поканен в дискусиите на Вишеградската четворка. Общото между двете страни в ЕС пък било позициите за ядрената енергетика и мигрантите.

България е един от двигателите за разширение на ЕС, но държим на това, че процесът на разширение трябва да бъде необратим. Държим на членство по реални заслуги. Държим на спазването на човешките права, каза още Радев.

Недопустимо е в сърцето на Европа да се води война на изтощението, каза още Радев.

Страшно се радвам, че след 8 г. съм в София. За мен бе голяма радост за твоята победа в изборите. Това е страхотна новина за нас за щото имаме сходни позиции и мнение. Исторически имаме чудесни и приятелски разговори, каза премиерът Бабиш. Обясни, че сме съюзници.

Важно е пред старите държави в ЕС да имаме конкретно мнение какво да се прави, каза още чешкия премиер.

Имаме две войни, които са неприемливи. Те унищожават енергетиката, рафинериите. Това повлиява силно на Европа, която трябва незабавно да ги разшири, каза Бабиш.

Знаем, че България има чудесна газопроводна система и възможности за алтернативни доставки, отбеляза чешкият премиер. Пошегува се, че самолета им е малък иначе щяло да има много повече фирми на форума днес.

И предложи чешки самолети, които са много модерни. Г-н Радев, като един бивш и настоящ пилот ще оцени, каза Андрей Бабиш. Той е поканил Радев в Прага и очаква с нетърпение бъдещите контакти. Обясни, че ще предаде на колегите му във вишеградската четворка, че България има техните позиции.

Европа, която има само 6% от световните емисии продължава да унищожава своята икономика, при това във време, в което Тръмп отмени това изискване. Ставаме за смях на целия свят, докато те печелят по 300 млрд., каза Бабиш. И отбеляза, че Тръмп непрекъснато си говори с Путин, а европейските лидери са абсолютно неспособни да защитят интересите на ЕС.

Не е добре, ако някой смята, че европейските автомобилни компании ще произвеждат танкове, а не коли, каза Бабиш.

Ние сме входа между Европа и Азия. Със закриването на Северния коридор този трафик расте, каза още Радев. Работим заедно с Чехия да бъда отложени тези решения,